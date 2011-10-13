美国最贵大学排名揭晓,萨拉・劳伦斯学院再登榜首

《路透精英汇》企业获利料大幅回升 或带动股市续涨--投资者伯恩斯坦
路透纽约11月18日 - 投资者伯恩斯坦(Richard Bernstein)周五表示，全球获利反弹可能带动股市持续攀升，尽管债市走跌推高利率。
(本文由路透中文网编译)
路透纽约10月11日电---美国高等教育学费不菲，根据最新排名，纽约的萨拉・劳伦斯学院（Sarah Lawrence College）位居全美最贵大学榜首，每年学费高达58,334美元。
该学院位于纽约市以北的韦斯切斯特郡，是一个只有1,300名本科生的文科学院，这已是该学院连续第二年蝉联《福布斯》最贵大学排行榜榜首。
排名第二的是芝加哥大学（University of Chicago），每年学费为57,590美元；纽约新学院大学（New School）排名第三，每年学费57,199美元。
《福布斯》网站估算，按照当前的通货膨胀率，萨拉・劳伦斯学院四年的学费将近24万美元。
《福布斯》资深编辑费舍尔（Daniel Fisher）谈及该学院的地理位置时称：“排名前十的大学都位于非常昂贵的地区。只有学校给员工提供更高的工资，才能让他们在像纽约布朗克斯维尔（Bronxville）这样的地方工作和生活下去。”
位于圣路易斯的华盛顿大学排名第四，每年学费56,930美元；哥伦比亚大学排名第五，每年学费56,681美元。
这些费用包括旅行、书本、生活用品及电脑等额外支出。
《福布斯》也指出，许多美国高校会根据学生家庭情况，减免一定的费用。在这些最贵大学中，其实一大半学生实际支付的费用比标出的金额低很多。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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