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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 17:27 BJT

〔新债招标〕中国中冶100亿一年期短融票面利率为6.12%--业内人士

路透北京10月12日电---业内人士周三透露,中国冶金科工股份有限公司(601618.SS)(1618.HK)

稍早簿记建档发行的100亿元人民币一年期短期融资券,票面利率确定为6.12%.具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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中国中冶 144 100 12 6.12% 中信证券 AAA 10/14 10/17

(1618.HK)(601618.SS) 中信银行

======================================================================================(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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