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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 17:42 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑日圆触及近四周高点,上涨1%

路透伦敦10月12日电---欧元兑日圆周三上涨1%,欧洲领袖可能达成解决欧债危机协议的初步乐观情绪,引发欧元空头回补.

欧元兑日圆EURJPY=触及近四周高点105.82日圆.(完)

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