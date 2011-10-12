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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 17:51 BJT

〔国际油市〕11月布兰特/迪拜期货转掉期升至四个月高位

路透新加坡10月12日电---11月布兰特原油/迪拜原油期货转掉期(EFS)DUB-EFS-1M周三升至四个月高位每桶7.20美元.(完)

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