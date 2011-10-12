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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 17:45 BJT

〔欧洲汇市〕美元兑加元跌1%至两周以来最低,因冒险意愿改善

路透10月12日电---美元兑加元CAD=周三跌1%至1.0183加元,为两周来最低,因冒险意愿改善,且高收益货币的涨势推动美元全线走弱.(完)

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