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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 18:12 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货涨1美元,欧元区救援基金协议期望增温

路透伦敦10月12日电---布兰特原油期货LCOc1周三涨逾1美元,0958GMT,上涨1.20美元,至每桶111.93美元.(完)

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