〔中国公开市场〕今日将进行300亿元正回购操作,本周净投放1,300亿--业内人士

路透上海10月13日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行300亿元正回购操作,期限91天.据此计算,本周公开市场净投放1,300亿元人民币.

央行稍晚将招标发行200亿元三年期央票,这是时隔近两个月後央行再次发行三年央票,中标利率预计将会持平于上次的3.97%;此外还将发行70亿元三个月期央票,发行量较上次增逾两倍,预计中标收益率同样是持稳.

央行最近一次三年央票发行是在8月18日,当期发行量为10亿元,中标利率3.97%;而央行上次(9月29日)招标发行的20亿元三个月期央票,中标收益率连续第六周持平于3.1618%,当日央行未进行正回购操作.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但由于需求不稳,发行频率并不固定.(完)