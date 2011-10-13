〔中国公开市场〕今日将进行300亿元正回购操作,本周净投放1,300亿--业内人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海10月13日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行300亿元正回购操作,期限91天.据此计算,本周公开市场净投放1,300亿元人民币.
央行稍晚将招标发行200亿元三年期央票,这是时隔近两个月後央行再次发行三年央票,中标利率预计将会持平于上次的3.97%;此外还将发行70亿元三个月期央票,发行量较上次增逾两倍,预计中标收益率同样是持稳.
央行最近一次三年央票发行是在8月18日,当期发行量为10亿元,中标利率3.97%;而央行上次(9月29日)招标发行的20亿元三个月期央票,中标收益率连续第六周持平于3.1618%,当日央行未进行正回购操作.
央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但由于需求不稳,发行频率并不固定.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 曾祥进
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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