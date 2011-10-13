〔中国公开市场〕三年央票中标利率3.97%,三个月期3.1618%--业内人士

路透上海10月13日电---业内人士周四透露,今日公开市场时隔近两个月招标发行的200亿元人民币三年期央票,中标利率持平于3.97%;同时招标的70亿元三个月期央票,中标收益率连续第七周持平于3.1618%.

业内人士稍早还透露,央行公开市场今日还进行了300亿元91天期正回购操作.据此计算,本周公开市场净投放1,300亿元.

考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.又因为10月1日-7日为国庆长假,该期间到期量也统计到10月8日-14日当周.

央行最近一次三年央票发行是在8月18日,当期发行量为10亿元,中标利率3.97%;而央行上次(9月29日)招标发行的20亿元三个月期央票,中标收益率连续第六周持平于3.1618%,当日央行未进行正回购操作.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但由于需求不稳,发行频率并不固定.

央票具体结果如下(发行量及发行价的单位均为人民币):

三年央票 发行量 中标利率 中标利率较上次增减

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周四 200亿元 3.97% 0 基点(bp)

上次 10亿元 3.97% 0 bp

三个月央票 发行量 发行价 收益率 收益率较上次增减

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周四 70亿元 99.22元 3.1618% 0 bp

上次 20亿元 99.22元 3.1618% 0 bp(完)