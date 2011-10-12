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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 18:10 BJT

〔亚洲橡胶〕10月12日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透10月12日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

10月 311.4 33 312.5 14

11月 313.2 47 315.5 12

12月 315.9 90 317.6 9

1月 318.2 161 319.7 32

2月 319.0 1089 321.3 43

3月 320.2 5485 322.2 361

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 丁琦;审校 田建华

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