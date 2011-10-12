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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 18:31 BJT

〔欧洲汇市〕美元指数跌1%至三周来最低

路透伦敦10月12日电---美元指数.DXY跌1%至76.796,为三周来最低.(完)

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