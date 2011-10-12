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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 18:25 BJT

〔中港股市〕沪综指创一年来最大涨幅,并带动香港股市由跌转升

路透上海/香港10月12日电---中国股市周三跳升逾3%,录得一年来最大单日涨幅,金融和地产股领涨,因市场寄望政府采取措施,提振这两个关键行业.

金融和地产板块今年受到重创,投资者似乎乐于接受令人鼓舞的信号和市场传言.

有关中央汇金公司将再度出手为银行护盘的揣测,提振上海股市,并帮助恒生指数.HSI逆转稍早跌势.

"汇金公司今天早上很可能重回市场,买入更多银行股,"上海一家大型中资券商的交易员表示,"投资者目前可能在压注,如果当前措施不见效,管理层不会太过轻易放弃,并将寻求其他措施来支持市场."

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