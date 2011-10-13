泰勒・斯威夫特获公告牌年度女性奖

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶10月11日电---年仅21岁的乡村音乐小天后泰勒・斯威夫特（Taylor Swift）周二被《公告牌》（《告示牌》,Billboard）杂志评为年度女性，成为该奖项最年轻的获奖者。
斯威夫特已赢得四个格莱美奖项，她的五白金销量专辑《Speak Now》成为2011年美国最畅销唱片之一。今年稍早，该专辑14首单曲中有11首进入《公告牌》单周百首热门金曲榜单。
《公告牌》总编韦德（Bill Werde）称，斯威夫特的音乐和作曲横跨了所有曲风。
“尽管泰勒年仅21岁，她已对音乐界产生深远影响，对所有上进的歌手、作曲家及年轻女性起到很大的榜样作用。我非常期待她的职业生涯在未来几年更加璀璨。”
《公告牌》称，斯威夫特个人专辑全球销量已超过两千万套，她的歌曲总计被下载四千万次。
12月2日，“2011公告牌音乐女性”颁奖典礼将在纽约举行，斯威夫特届时将出席领奖。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟/王燕焜
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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