〔中国金融〕商业银行应防范因业务扩张而放松控制流动性风险--银监会

路透上海10月12日电---中国银监会表示,商业银行在考核分支机构或主要业务条线经风险调整的收益时应当纳入流动性风险成本,防范因过度追求业务扩张和短期利润,而放松对流动性风险的控制.

为促进银行加强流动性风险管理,银监会就商业银行流动性风险管理办法徵求意见.办法指出,商业银行应当根据其经营战略、业务特点、财务实力、融资能力、总体风险偏好及市场影响力,在充分考虑其他风险与流动性风险相互影响与转换的基础上,确定在正常和压力情景下可承受的流动性风险水平.

刊登在银监会网站的该办法还规定,商业银行应当指定专门部门负责流动性风险管理,流动性风险管理职能应当保持相对独立,商业银行应当在内部定价以及考核激励等相关制度中充分考虑流动性风险因素.

商业银行应建立流动性风险限额管理制度,建立并完善融资策略,提高负债的多元化和稳定程度;商业银行在境外设有分支机构或附属机构的,应当根据其管理模式,针对银行整体及分国别或地区的流动性风险管理分别进行审计.

此外,商业银行还应根据业务规模、性质、复杂程度、风险水平、组织架构及其市场影响力,制定有效的流动性风险应急计划;并应具有与可承受的流动性风险水平相适应的优质流动性资产储备,确保其满足压力情景下的支付结算和资金流出需要.

同时,商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制,对其他币种的流动性风险可以进行合并管理.重要币种是指以该货币计价的负债占商业银行负债总额5%以上的货币.

办法并规定,外资法人银行境内本外币资产低于境内本外币负债、集团内跨境资金净流出比例超过25%,以及外国银行分行跨境资金净流出比例超过50%时,应当在两个工作日内向银监会报告.

银监会有关负责人表示,该办法将宏观审慎视角引入流动性风险管理和监管中,要求监管机构和商业银行密切跟踪研究宏观经济金融政策调整和金融市场变化对银行体系流动性的影响,监测分析市场的整体流动性状况,尽早发现市场流动性紧张、融资成本提高等迹象,并及时采取应对措施.

该负责人称,在定量要求方面,办法借鉴国际金融监管改革成果,引入了流动性覆盖率、净稳定资金比例等流动性风险新监管指标.

银监会指出,该办法拟于2012年1月1日开始实施,商业银行最迟应于2013年底前达到流动性覆盖率的监管标准,2016年底前达到净稳定资金比例的监管标准.(完)

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