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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 18:50 BJT

〔标题新闻〕巴罗索和范龙佩呼吁斯洛伐克尽快批准欧元区救助基金扩容计划

注:范龙佩为欧盟主席,巴罗索为欧盟执委会主席

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB5E7L5009]

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