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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 19:00 BJT

〔企业并购〕中国庞大集团董事长称其"有信心"与萨博协议将继续

路透成都10月12日电---中国汽车交易商庞大集团董事长庞庆华表示,对投资萨博计划的继续进行"具有信心",澄清其稍早暗示此协议目前无效的评论.

庞庆华称,交易条款仍需获得破产管理人评估.

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