〔中国经济〕国务院出手扶持小微型企业,缓解其资金困局(更新版)

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* 加大对小微型企业信贷及税收扶持

* 将有利于缓解小微企业资金困局

* 并不意味货币政策全面放松

路透北京10月12日电---为了缓解小微企业的资金困局,中国国务院周三晚间出台一系列政策,加大对小型及微型企业的信贷支持和税收扶持力度,包括提高其增值税和营业税的起征点.

分析人士表示,此举进一步明确了中央支持小微企业的政策,将有利于缓解小微企业资金问题.但以此认定中国可能放松货币政策还为时尚早,更多是定向结构性放松.

"对于缓解小微企业贷款难问题,这肯定有正面激励作用.但在当前环境下,银行对大企业的贷款利率也是上浮的,这些措施效果有多大还不好说,"中国农业银行战略规划部付兵涛表示.

但亦有分析人士比较乐观.华融证券宏观分析师肖波指出,这是大家期盼已久的政策曙光出现,信贷和财税两方面支持对缓解中小企业资金问题有很大作用,反映出国务院开始重视结构性松动货币政策和财政政策,来保障经济发展和中小企业发展.

中国政府网新闻稿援引国务院常务会议称,将小型微利企业减半徵收企业所得税政策,延长至2015年底并扩大范围;将金融企业中小企业贷款损失准备金税前扣除政策延长至2013年底.

国务院并称,将拓宽小型微型企业融资渠道,逐步扩大该类企业集合票据、集合债券、短期融资券发行规模;要有效遏制民间借贷高利贷化倾向,依法打击非法集资、金融传销等违法活动;严格监管,禁止金融从业人员参与民间借贷.

受今年以来信贷紧缩政策的影响,民营企业聚集的温州不断传出企业主因资金断裂而"跑路"的消息,引发恶劣的社会影响.由于民间借贷盛行,企业互保行为普遍,导致温州甚至更多的地区不断牵扯进来.

**最多结构性放松**

专家和分析师多认为,国务院此举并不意味货币政策的全面放松,最多只是定向的结构性放松.

国务院会议表示,银行业金融机构对小型微型企业贷款的增速不低于全部贷款平均增速,增量高于上年同期水平将,对达到要求的小金融机构继续执行较低存款准备金率;同时,对商业银行发行金融债所对应的单户500万元以下的小型微型企业贷款,在计算存贷比时可不纳入考核范围,并适当提高对小型微型企业贷款不良率的容忍度.

"(货币政策)顶多是结构性的(放松),找一些重点的确定流动性的领域放松一下,不是全面的,但可以得出政策不会再紧的结论,"平安证券固定收益部研究主管石磊称.

付兵涛则指出,小企业贷款难的问题一直存在,不应过度解读.其当前遇到困难的根本原因是紧缩的政策环境所致,要缓解小微企业当前面临的困境,还需要长效机制.

而肖波认为,预计货币政策未来不会紧只会松,说明国家对下一步经济重新启动已经有具体操作,对前一段经济调控已经接近结束.对证券市场来说,可以说是见底的政策信号.

中国总理温家宝于"十一"长假期间曾前往浙江温州等地考察,提出要大力整顿金融秩序,采取有效措施遏制高利贷化倾向,妥善处理企业之间担保、企业资金链断裂问题,要落实并完善对小微企业贷款的差异化金融监管政策.[ID:nCH0081581]

在宏观调控、流动性收紧的大背景下,温州民间借贷空前活跃,上半年累计发生民间借贷485.5亿元人民币,民间借贷利息疯涨至0.03-0.05元,个别甚至高达0.1元.[ID:nCN1998385](完)

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