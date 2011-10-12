版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 19:53 BJT

〔中国个股〕上海汽车预计全年业绩有望增逾10%--高层

路透成都10月12日电---上海汽车(600104.SS)高层周三称,公司预计全年业绩有望增长逾10%.

上海汽车副总裁陈志鑫在成都参加一个行业论坛间隙时还对记者表示,公司可能会完成2011年400万辆的销售目标.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐