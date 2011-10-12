版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 19:41 BJT

〔东南亚股市〕泰国股市反弹,外资纷纷回流

路透曼谷10月12日电---东南亚股市周三上涨,因投资者买进商品相关类股,而印尼降息也帮助激发了对银行股的买盘.

印尼股市成交量比月均水准高一倍,多数市场均录得外资流入.

印尼股市.JKSE上涨2.95%至近三周高位,该国银行PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI.JK)上涨3.2%,开发商PT Bakrieland Development Tbk (ELTY.JK)更是飙升11.2%.

Bahana Securities研究部门主管Harry Su表示,银行和地产股将会受益于利率环境的变化.

"利率下降是好事...将鼓励消费,并确保未来的经济增长,"他说.

周二,印尼央行出人意料地将指标利率下调25个基点至纪录低点6.50%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐