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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 19:52 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油价格触及两周高位,关注美国农业部农作物报告

路透雅加达10月12日电---马来西亚棕榈油期货周三升至近两周高位,因在一项美国农业部报告发布前的空头回补提振市场.

今日稍晚,美国农业部将发布最新的该国玉米、大豆产量的预估.以往,若报告显示库存或产量大幅低于贸易商预估,通常会引发市场上涨.

一位在吉隆坡的交易员说:"我认为许多人在该项报告出炉前回补空头.市场已经基本触底,宏观面近来也有所好转."

12月棕榈油期货<0#FCPO:>收高2.3%,报每吨2,864马币(林吉特).稍早触及2,897马币,为9月30日以来最高.

成交量为28,080口.

路透技术分析师王涛表示,棕榈油价格预计将降至2,818马币,因其在2,863马币面临强劲的阻力.

--编译 王洋;审校 王丽鑫

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