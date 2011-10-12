〔美股业绩〕百事可乐第三季获利略超预期,维持全年利润目标

* 第三季经调整EPS为1.31美元,优于市场预期

* 营收增至175.8亿美元,市场预期为171.8亿美元

* 确认2011年EPS增长目标

路透10月12日电---百事可乐(PEP.N)周三公布略好于市场预期的第三季业绩,并确认全年目标,受助于国际业务增长及对俄罗斯饮料企业的并购.

百事可乐称,第三季净利20亿美元,合每股盈馀(EPS)1.25美元.上年同期分别为19.2亿美元和1.19美元.

扣除特殊项目,公司EPS为1.31美元,比汤森路透I/B/E/S调查分析师估值高出0.01美元.

营收增至175.8亿美元,上年同期为155.1亿美元.分析师平均预估为171.8亿美元.

该公司并确认2011年利润目标.(完)