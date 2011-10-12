(重温稿)〔两岸经贸〕七次"江陈会"下周在天津举行,暂不签投保协议--台湾陆委会

路透台北10月12日电---台湾行政院大陆委员会周三表示,两岸第七次"江陈会"将在本月19-21日(下周三-五)于大陆天津举行,至于各方关切的投资保护协议虽不会正式签订,但届时将会公布已有共识的部分内容.

虽然投保协议暂未能签订,但陆委会主委赖幸媛表示,本次将签订两岸安全核电安全协议,这可以加强双方主管机关之间核电安全交流机制、建立通报系统,此也突显核电安全的普世价值.

至于投保协议,她指出,目前中国大陆现有"台商投资保护法",但为大陆单方面的规定,台商担心保护不足,且法则可能随时变动之下,对台商保障有不确定性,而先前在二次江陈会中就已向陆方建议要谈投保议题,直至五次江陈会中才正式列入协商的议题.

赖幸媛强调,投资保障协议是以"全面性观点去关心台商的权益",而且"签得早不如签得好",她也承诺台湾政府会争取超越大陆单方面对台商目前权益的保障.

她进一步表示,例如,考虑到目前台商多是绕过第三地赴中国大陆投资,因此也在投保协议中纳入此方式投资大陆的台商.此外,例如在个人对个人(p to p)的商务纠纷方面,则会纳入以仲裁方式去解决.

赖幸媛强调,"投保协议是七次江陈会来不及签,不是不签."

**将签两岸安全核电安全协议**

台湾原能会资料显示,目前中国大陆有十四个核能电厂在运转,二十六个核电机组在兴建,虽然目前中国大陆在核电厂审批上是暂停的,但现行大部分集中在东南沿海,与台湾关系相当密切.而过去两岸虽有核能交流但核能安全的管制单位之间,过去并没有正式的交流管道.

原能会表示,本次两岸虽建立了核电事故通报机制和管道,但未来的核电产业发展及技转等事务,双方并未触及.

在3月日本大地震引发核电厂危机後,两岸始开始透过海基会安排磋商核安问题.[ID:nCT0373308]

两岸在去年6月签署经济合作架构协议(ECFA)并在今年初开始生效,3月时并已启动ECFA後续谈判,包括货品贸易、服务贸易,以及投资等.

两岸投资保障协议在去年6月江陈六会时,即曾列入议程但却无法顺利签署,因涉及敏感的大陆台商投资保障权益,及是否引进国际仲裁等制度层面的设计,两岸歧见无法有效化解.[ID:nCT0415019][ID:nCT0413359]

此外,两岸列入会谈议题却无法签署,投资保障协议并不是第一个.2009年12月,第四次江陈会将两岸租税协议列入协商议程,却在会谈时破局无法签署.双方对于破局原因说法不同,两岸官方却同样低调,此後几乎不再提起租税协议签署的时程表.(完)

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