(重温稿)〔路透专访〕思捷称其网站中国分店资讯并非最新,未讨论引入策略夥伴

* 股价重挫後,思捷称杂志报导引用未更新资讯

* 中国店面或柜位经常变动

* 公司每半年财报中的分店数均经过核数

* 公司未讨论引入策略或财务夥伴

记者 李珊珊/李千仪

路透香港10月12日电---在股价因杂志报导其中国分店资讯不实而重挫後,以"Esprit"品牌闻名的香港思捷环球(0330.HK)财务总监周福安周三澄清,该报导引用的为其网站未更新资讯,公司每半年公告的分店数都经过会计师核数.他同时表示,目前未讨论引入策略夥伴.

分析师及交易员也认为,此事件应只是资讯更新问题,并不牵涉获利能力.不过,在思捷股价已因年报惨淡而对砍近半之际,这样的报导仍会损及投资人对于新管理层的信心.

周福安在接受路透电访专访时指出,壹周刊引用的是公司网站上的资料,部份销售点变动後未更新,目前公司人士已开始更新网站资料.

"中国市场那麽大,分店或是百货公司柜位的位置经常变动."周福安说,"壹周刊用的是网站资料,更新速度没有那麽快."

今日出刊的香港杂志壹周刊报导,思捷声称在中国有498家直营店以及404家百货公司内分店,但经查访後部份分店地址或电话无法连系,或不存在,在广州的店面则出现重覆计算.

周福安表示,9月时公司曾公告至6月30日止中国内地共有1,012个销售点,这个数字是正确的,"他们(壹周刊)没有跟我们联络,否则会发现其中的差异."

思捷今日收盘大跌7.45%至10.18港元,早盘一度重挫逾13%至9.51港元.而自9月15日年报公布以来,股价已累计下挫约46%.

思捷上月中出炉年度获利大减98%的难看成绩,公司并矢志在四年内以180亿港元重塑品牌.分析师大多赞同思捷重新出发的作法,但未来一两年行销费用上升以及重组,令分析师纷纷调降评等或是降低目标价.股价也一路狂泻,9月底触及7.55港元,创下10年来低点.[ID:nCH0078875]

**未讨论引入夥伴**

由于市值由全盛期的1,000多亿港元大幅下滑至现今的131亿港元,再加上庞大的重组计划,市场有传言思捷可能会变成购并的目标.

周福安拒绝评论市场传言,但他也表示,由于公司未派末期息,若有投资者转换手中持股,"这也是可以预期的."

而在被问及是否考虑引入策略或财务夥伴时,周福安斩钉截铁地回答,"目前没有这种讨论."

这家由美国起家的衣履配件零售商,在香港商人邢李(火+原)手中发扬光大,并在其妻子--着名影星林青霞的加持下,成为大中华区知名品牌,股价也在2007年攀上130多港元的高峰.邢李(火+原)于2006年辞任主席,转任非执行董事,并一路减持手中持股,至2008年辞任非执行董事,全面退出.

思捷管理层也在此後陆续走马换将.其後"平价时尚(fast fashion)"品牌崛起,如瑞典Hennes & Mauritz(H&M)(HMb.ST)、美国GAP(GPS.N)、拥有ZARA的西班牙Inditex(ITX.MC)以及拥有优衣库(Uniqlo)的日本Fast Retailing(9983.T)等,更让思捷品牌地位一落千丈.

2009年底被任命为集团行政总裁的Ronald van der Vis在上月的业绩发表会上称,将以180亿港元进行"变身(transformation)"计划,以找回"品牌灵魂".[ID:nCH0078875]

他并表示,未来的扩展计划将放在具有增长潜力的市场,包括最重要的中国市场.预料中国的营业额未来四年将倍升至约60亿港元.

根据思捷业绩报告,2010/11年营业额为337.67亿港元,近持平于上年的337.34亿;欧洲部份贡献267.25亿港元,营收占比达79%.而德国则是最大的市场,营收为142.8亿港元.中国地区销售由前一年的7.93亿快速成长至26.75亿港元,成为集团第二大销售国家.(完)