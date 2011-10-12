版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 20:57 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差下降,因壳牌石油在新加坡恢复柴油出售

路透新加坡10月11日电---亚洲含硫0.5%等级指标柴油的现货价差周三小幅上升0.03美元,至每桶0.43美元,此前皇家荷兰/壳牌石油集团向嘉能可出售一艘船货.

这是壳牌自宣布新加坡炼厂不可抗力因素影响对一些客户的出货以来,在新加坡点价窗口(pricing window)首次出售高硫柴油.

不清楚壳牌是否在点价窗口外现货市场出售高硫柴油,但交易商对于壳牌新加坡炼厂火灾後,这麽快就恢复出售感到惊讶.

需求不足供给充裕,加之壳牌出售柴油,亦导致柴油裂解价差大跌至10个月低位每桶14.81美元.

11月柴油裂解价差下降1.23美元,至每桶较迪拜原油升水14.81美元.

11月航煤裂解价差亦下跌1.11美元,至每桶15.12美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 121.37 121.77 121.57 120.56 1.01 0.84

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 119.46 119.86 119.66 118.55 1.11 0.94

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 120.28 120.68 120.48 119.39 1.09 0.91

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 120.88 121.28 121.08 119.99 1.09 0.91

10月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 119.60 118.71 0.89 0.75

11月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 118.84 117.60 1.24 1.05(完)

--编译 王丽鑫;审校 王洋

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐