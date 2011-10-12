〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差下降,因壳牌石油在新加坡恢复柴油出售

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透新加坡10月11日电---亚洲含硫0.5%等级指标柴油的现货价差周三小幅上升0.03美元,至每桶0.43美元,此前皇家荷兰/壳牌石油集团向嘉能可出售一艘船货.
这是壳牌自宣布新加坡炼厂不可抗力因素影响对一些客户的出货以来,在新加坡点价窗口(pricing window)首次出售高硫柴油.
不清楚壳牌是否在点价窗口外现货市场出售高硫柴油,但交易商对于壳牌新加坡炼厂火灾後,这麽快就恢复出售感到惊讶.
需求不足供给充裕,加之壳牌出售柴油,亦导致柴油裂解价差大跌至10个月低位每桶14.81美元.
11月柴油裂解价差下降1.23美元,至每桶较迪拜原油升水14.81美元.
11月航煤裂解价差亦下跌1.11美元,至每桶15.12美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 121.37 121.77 121.57 120.56 1.01 0.84
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 119.46 119.86 119.66 118.55 1.11 0.94
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 120.28 120.68 120.48 119.39 1.09 0.91
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 120.88 121.28 121.08 119.99 1.09 0.91
10月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 119.60 118.71 0.89 0.75
11月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 118.84 117.60 1.24 1.05(完)
--编译 王丽鑫;审校 王洋
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。