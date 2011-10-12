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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 21:06 BJT

〔USDA月报〕10月12日全球农作物主要信息

路透华盛顿10月12日电---美国农业部(USDA)周三公布,全球2011/12作物年度的谷物产量将达22.7886亿吨,高于先前预估的22.6769亿吨.

其中,小麦产量预计为6.812亿吨,粗粮(饲用)产量为11.3628亿吨,稻米产量为4.6139亿吨.

油籽产量估计为4.5347亿吨.

USDA最新公布的月度全球农作物供需报告中主要资讯如下:

全球供需预估

2011/12年度 2010/11年度

10月 9月 10月 9月

小麦(百万吨)

澳洲产量 26.00 25.00 26.00 26.00

澳洲出口 19.00 17.00 18.30 17.50

阿根廷产量 13.50 13.50 15.00 15.00

阿根廷出口 7.50 7.50 9.00 9.00

欧盟产量 136.33 135.79 135.61 135.61

欧盟出口 16.00 16.00 22.85 22.60

加拿大产量 24.20 24.00 23.17 23.17

加拿大出口 18.00 17.00 16.50 16.50

中国产量 117.00 117.00 115.18 115.18

中国进口 1.00 1.00 0.93 0.94

大豆(百万吨)

巴西产量 73.50 73.50 75.50 75.50

巴西出口 36.50 36.50 29.95 29.88

巴西进口 0.05 0.05 0.03 0.03

阿根廷产量 53.00 53.00 49.00 49.00

阿根廷出口 11.80 11.80 8.50 8.50

中国进口 56.50 56.50 52.00 52.00

豆油(百万吨)

中国进口 1.60 1.60 1.55 1.55

豆粕(豆粉)(百万吨)

中国进口 0.30 0.30 0.30 0.30

玉米(百万吨)

阿根廷产量 27.50 27.50 22.50 22.00

阿根廷出口 19.50 19.50 15.00 14.50

南非产量 12.50 12.50 11.80 12.00

南非出口 2.00 2.00 2.50 2.50

中国产量 182.00 178.00 177.25 173.00

中国出口 0.20 0.20 0.10 0.10

中国进口 2.00 2.00 1.00 1.30

棉花(百万包)

中国产量 33.50 34.00 30.50 30.50

中国年末库存 13.55 14.05 11.60 11.60

中国出口 0.05 0.05 0.12 0.12

中国进口 14.00 14.50 11.98 11.98

印度产量 27.50 27.00 25.40 25.40

(完)

浏览美国农业部的相关新闻,请点选[USDA-CMN]

--编译 王翔琼;审校 王洋

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