〔USDA月报〕10月12日美国棉花主要信息

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透10月12日电---美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国棉花主要信息如下,数据中亦包括上月的预估值以作比较(单位:百万包,480磅/包).
2009/10 2010/11 2011/12 2011/12
实际值 预估值 9月预估 10月预估
种植面积(百万英亩) 9.15 10.97 14.72 14.72
收割面积(百万英亩) 7.53 10.70 9.85 9.85
单产/英亩 777 812 807 809
产量 12.19 18.10 16.56 16.61
出口 12.04 14.38 12.00 11.50
年末库存 2.95 2.60 3.40 3.90(完)
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--编译 王丽鑫;审校 王洋
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类