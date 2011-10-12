〔欧洲金融〕欧盟执委会呼吁欧洲领导人需采取行动应对欧债危机

路透布鲁塞尔10月12日电---欧盟(EU)执委会主席巴罗索周三表示:

* 欧洲银行业资本金重整应基于监管机构对资本需求的重估

* 银行业应该首先使用民间资本,若有必要时才寻求政府帮助

* 若无法获得政府支持,资本金重整应该由EFSF的贷款来提供资金

* 在资本金重整期间,这些银行不应该发放股息和奖金

* 必需发放对希腊的第六笔援助资金

* 欧洲稳定机制(ESM)的发起必需从2013年中期提前至2012年中期

* 呼吁在推出ESM和欧盟预算规则的同时伴之以一体化的治理体系