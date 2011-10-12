〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差从四个月低点反弹,结束连跌八日局面

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透新加坡10月12日电---亚洲石脑油价格周三触及约两周来的最高.裂解价差从四个月低点反弹,触及两日高点,结束连跌八日局面.
不过交易商称,目前的裂解价差暗示市场疲弱,这受供应打压.裂解价差低于头八个月的平均每吨120.00美元.
一位交易商表示,"近期日本的需求受裂解装置产能降低或维护工作影响."
"裂解装置产能降低更多是中国需求低迷所致."
日本公开规格11月下半月石脑油合约NAF-1H-TYO价格攀升33.00美元至每吨907.75美元,为9月29日触及921.00美元以来的最高.
11月下半月和12月下半月合约互换逆价差连续第三日保持在每吨3.50美元.
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK跌1.50美元至每桶12.28美元,为9月28日触及10.64美元以来的最低
油品 价格 上日价格 变动
2011年11月石脑油NAF-1H-TYO 907.25/908.25 874.75 +33.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 98.46/98.56 94.84 +3.67
10月石脑油互换NAF-1M-S 902.25/904.25 885.25 +35.25
11月石脑油互换NAF-2M-S 899.00/901.00 881.75 +35.00
97号现货汽油GL97-SIN 129.95/130.05 126.50 +3.50
95号现货汽油GL95-SIN 125.25/125.35 124.10 +1.20
92号现货汽油GL92-SIN 123.45/123.55 121.80 +1.70
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 24.94/25.04 26.96 -1.97
--编译 王翔琼;审校 李军
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。