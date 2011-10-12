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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 22:22 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差从四个月低点反弹,结束连跌八日局面

路透新加坡10月12日电---亚洲石脑油价格周三触及约两周来的最高.裂解价差从四个月低点反弹,触及两日高点,结束连跌八日局面.

不过交易商称,目前的裂解价差暗示市场疲弱,这受供应打压.裂解价差低于头八个月的平均每吨120.00美元.

一位交易商表示,"近期日本的需求受裂解装置产能降低或维护工作影响."

"裂解装置产能降低更多是中国需求低迷所致."

日本公开规格11月下半月石脑油合约NAF-1H-TYO价格攀升33.00美元至每吨907.75美元,为9月29日触及921.00美元以来的最高.

11月下半月和12月下半月合约互换逆价差连续第三日保持在每吨3.50美元.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK跌1.50美元至每桶12.28美元,为9月28日触及10.64美元以来的最低

油品 价格 上日价格 变动

2011年11月石脑油NAF-1H-TYO 907.25/908.25 874.75 +33.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 98.46/98.56 94.84 +3.67

10月石脑油互换NAF-1M-S 902.25/904.25 885.25 +35.25

11月石脑油互换NAF-2M-S 899.00/901.00 881.75 +35.00

97号现货汽油GL97-SIN 129.95/130.05 126.50 +3.50

95号现货汽油GL95-SIN 125.25/125.35 124.10 +1.20

92号现货汽油GL92-SIN 123.45/123.55 121.80 +1.70

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 24.94/25.04 26.96 -1.97

--编译 王翔琼;审校 李军

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