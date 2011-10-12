版本:
中国
金融服务 | 2011年 10月 12日 星期三 22:12 BJT

〔标题新闻〕希腊央行称1-9月现金赤字较上年同期增加3.94%至192.3亿欧元,上年同期为185亿

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nA8E7KB01R]

更多 金融服务

热门文章

编辑推荐

文章推荐