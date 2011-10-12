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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 21:48 BJT

〔美国股市〕开高,因外界对欧元区救助基金扩权计划持乐观态度

路透纽约10月12日电---美国股市周三开高,标普500指数有望在过去七日当中第六日录得涨幅,因外界对斯洛伐克或达成欧元区救助基金扩权计划表示乐观.

道琼工业指数.DJI盘初涨65.13点,或0.57%,至11,481.43点,标准普尔500指数.SPX升8.87点,或0.74%,至1,204.41点,Nasdaq指数.IXIC上升20.61点,或0.80%,至2,603.64点.(完)

--编译 王翔琼;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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