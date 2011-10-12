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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 22:11 BJT

〔EIA月报〕EIA下调2011年全球石油需求增长预估,但上调2012年预估

路透华盛顿10月12日电---美国能源资料协会(EIA)周三下调2011年全球石油需求增长预估5万桶.

EIA现预估2011年全球石油日需求按年增长132万桶,至8,840万桶.

EIA将2012年全球石油日需求增长预估上调5万桶,至按年增长144万桶.(完)

--编译 母红;审校 李军

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