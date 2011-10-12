〔国际油市〕亚洲燃料油连续第二日飙升,尽管原油价格走高

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透新加坡10月12日电---亚洲燃料油市场周二连续第二日大幅走高,其未来12个月合约曲线在逆价差区间走坚,近月裂解价差在贴水区间进一步收窄,尽管原油价格上涨.
即期跨月价差连续第二日趋陡10%至七个月高位,到期的10月/11月跨月价差飙升1美元至每吨11.50美元,11月/12月上涨同样幅度至8.00美元上方.
180-cst和380-cst燃料油的现货价差也跳涨,升水分别突破每吨9.00美元和12.00美元,双双触及七个月新高.船用燃料油升水依旧保持在10.00美元上方的坚挺水准.
一位在新加坡的馏分油交易员说:"市场已一致认为统一价格近期将继续上涨,受原油价格推动,而燃料油固有的基本面也很强劲."
市场一直受到高密度、高粘度船货和混合船货之间失衡的支撑,本月西方套利船货流入量很多,约为400万吨.
11月裂解价差收窄0.22美元,每桶较迪拜原油贴水3.84美元.12月裂解价差上涨0.05美元,报每桶较迪拜原油贴水4.34美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 666.00 666.40 666.20 647.45 18.75 2.90
现货380CST燃料油 FO380-SIN 661.50 661.80 661.65 640.30 21.35 3.33
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 674.00 676.00 675.00 658.00 17.00 2.58
380CST船用燃料油升水 12.50 14.20 13.35 17.70 -4.35
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 9.35 9.75 9.55 8.45 1.10 13.02
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 12.90 13.20 13.05 9.63 3.43 35.58 (完)
--编译 王洋; 审校 利棣儿
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。