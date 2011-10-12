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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 22:16 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油连续第二日飙升,尽管原油价格走高

路透新加坡10月12日电---亚洲燃料油市场周二连续第二日大幅走高,其未来12个月合约曲线在逆价差区间走坚,近月裂解价差在贴水区间进一步收窄,尽管原油价格上涨.

即期跨月价差连续第二日趋陡10%至七个月高位,到期的10月/11月跨月价差飙升1美元至每吨11.50美元,11月/12月上涨同样幅度至8.00美元上方.

180-cst和380-cst燃料油的现货价差也跳涨,升水分别突破每吨9.00美元和12.00美元,双双触及七个月新高.船用燃料油升水依旧保持在10.00美元上方的坚挺水准.

一位在新加坡的馏分油交易员说:"市场已一致认为统一价格近期将继续上涨,受原油价格推动,而燃料油固有的基本面也很强劲."

市场一直受到高密度、高粘度船货和混合船货之间失衡的支撑,本月西方套利船货流入量很多,约为400万吨.

11月裂解价差收窄0.22美元,每桶较迪拜原油贴水3.84美元.12月裂解价差上涨0.05美元,报每桶较迪拜原油贴水4.34美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 666.00 666.40 666.20 647.45 18.75 2.90

现货380CST燃料油 FO380-SIN 661.50 661.80 661.65 640.30 21.35 3.33

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 674.00 676.00 675.00 658.00 17.00 2.58

380CST船用燃料油升水 12.50 14.20 13.35 17.70 -4.35

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 9.35 9.75 9.55 8.45 1.10 13.02

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 12.90 13.20 13.05 9.63 3.43 35.58 (完)

--编译 王洋; 审校 利棣儿

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