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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 22:24 BJT

〔美国热股〕雪佛龙预计第三季获利与前季相仿,股价小涨

路透10月12日电---美国第二大石油企业雪佛龙(Chevron)(CVX.N)预计第三季获利与前季相仿,油价和产量下跌抵消了其出售威尔士炼厂和英国及爱尔兰营销资产所得的5亿美元利润.

在周三盘初交易中,该公司股价小涨0.24%,至97.83美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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