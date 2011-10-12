〔表格〕美国财政部标售10年期公债得标利率为2.271%,投标倍数为2.86

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透华盛顿10月12日电---美国财政部称,其发售10年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 2.271
中值 2.190
低值 2.097
价格/得标
价格 98.717572
高值得标比率 32.58%
投标倍数 2.86
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 21,000,017,200
总投标 60,084,857,200
竞争性投标得标 20,988,665,000
非竞争性投标得标 11,352,200
FED附加 0
发行细节
发行日 2011/10/17
到期日 2021/08/15
CUSIP码 912828RC6
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 母红;审校 利棣儿
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类