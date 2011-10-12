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市场报道 | 2011年 10月 13日 星期四 01:07 BJT

〔表格〕美国财政部标售10年期公债得标利率为2.271%,投标倍数为2.86

路透华盛顿10月12日电---美国财政部称,其发售10年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 2.271

中值 2.190

低值 2.097

价格/得标

价格 98.717572

高值得标比率 32.58%

投标倍数 2.86

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 21,000,017,200

总投标 60,084,857,200

竞争性投标得标 20,988,665,000

非竞争性投标得标 11,352,200

FED附加 0

发行细节

发行日 2011/10/17

到期日 2021/08/15

CUSIP码 912828RC6

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

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