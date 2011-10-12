版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 22:47 BJT

〔美中贸易〕人民币议案有引发贸易战的风险-美众议院议长贝纳

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐