〔欧洲汇市〕英镑兑普跌的美元触及四周高位,因投资者削减美元多头头寸

* 英镑兑美元触及近四周高位

* 美元多头头寸遭大肆逼仓引发英镑上涨

* 失业数据令对英国经济的担忧加剧

路透伦敦10月12日电---英镑兑普跌的美元周三走强,因投资者削减美元多头头寸,抵消了英国失业率攀升所产生的负面影响和对该国疲弱经济的持续担忧.

英镑兑美元GBP=D4尾盘上扬1.2%,报1.5783美元,为近四周最高.

交易商称,在升穿9月底高位1.5716美元后触发止损指令.美元指数日内下跌多至1%,至三周低位.

"美元并未受特别的消息打压,但市场上美元多头头寸过多,今日很多这类头寸被出脱,"RBS的汇市策略师Paul Robson称.

分析师指出,市场上的英镑空头头寸过度,引发轧空,导致英镑在之前回落後反弹.

数据显示,英国失业人数处于1994年以来最高,加重对疲弱经济的忧虑,但数据对英镑的影响有限.

技术分析师称,升穿1.5716美元触发双底逆转形态,目标直指1.6160美元.

摩根大通私人银行的EMEA汇市策略部主管Audrey Childe-Freeman称,如果英镑收在1.5590美元之上,将是更为利多环境的强劲信号.该水准为8月19日-10月6日跌势的23.6%回档位.

欧元兑英镑EURGBP=收盘持稳在0.8750英镑,据报在接近近期高位0.8795英镑的水平有卖盘,技术分析师称,周二收在200日移动均线切入位0.8716英镑之上之正面信号.(完)

--编译 母红;审校 李军

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