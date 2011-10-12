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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 23:38 BJT

〔标题新闻〕斯洛伐克执政联盟的三个政党与反对党达成一致,本周批准EFSF扩容计划-SDKU领袖

EFSF:欧洲金融稳定工具

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