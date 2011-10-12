〔英国债市〕英债期货触及六周低位但表现强于德债,因股市上扬

路透伦敦10月12日电---英债期货周三跌至六周最低收位,但表现强于可比德债期货,因数据显示英国失业人数高企,且风险意愿改善令德债受压尤其沉重.
官方数据显示,截至8月的三个月内,英国失业人数触及17年高位,限制英债跌势.英国央行首席经济学家戴尔在接受路透访问时表示,预计今年经济成长仍将保持缓慢.
欧洲股市收涨,触及九周高位,因欧元区经济数据强于预期和有消息称斯洛伐克将批准欧元区救助基金扩容计划.
12月英债期货FLGZ1收低46个跳动点,报126.82,为8月31日以来最低收位,但表现强于可比德债期货逾50个跳动点.
Lloyds的策略师Eric Wand称,风险意愿看似暂时回暖,因欧盟执委会主席巴罗索称,欧洲的银行需要尽快增强以赢回信心.
现货公债市场,10年期英债收益率上扬7个基点,报2.65%,与可比德债收益率差收窄5个基点,至约45个基点.
在英国央行周四标售20亿英镑2039年到期英债前,较长期英债跌幅超过其他年期的英债.(完)
--编译 母红;审校 李军
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