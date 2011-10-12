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市场报道 | 2011年 10月 13日 星期四 01:36 BJT

〔标题新闻〕尽管9月就业报告好于市场预期,就业增速仍远不能大幅降低失业率--普洛瑟

普洛瑟现任费城联邦储备银行总裁

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN9E7K9013]

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