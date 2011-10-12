〔欧元债市〕德债下跌,因标售成绩疲弱和欧洲股市上扬

* 德债触及8月中来最低,此前30年期德债标售成绩不佳
* 欧洲股市触及九周收盘高位
* 交易商称德债期货下一个关键支持位料在131.25
路透伦敦10月12日电---德债期货周三触及8月中来最低,此前30年期德债标售成绩疲弱和股市上涨,促使投资者对德债了结获利.
德国标售16.25亿欧元30年期德债得到的需求少于标售规模,需求低于今年长期德债标售的平均值,因低收益率(殖利率)和风险意愿抬头,导致投资者不愿意持有超长期德债.
数据显示欧元区8月工业生产大幅高于预期,直指第三季经济放缓的速度可能不是人们所担心般差,这增加了德债的利空动能.
未来几个交易日10年期德债收益率DE10YT=TWEB势将保持其升势,之前该收益率触及2.20%,为大约六周来首见的水准.
不过交易商和策略师说,尚未有实质计划解决债务危机,德债出现另一次大跌的空间将受限制.10年期德债收益率升10.9个基点,报2.2%.
近几日德债期货FGBLZ1跌穿关键技术水准,今日稍早触及8月中以来最低位.
该合约结算价报133.56,日内下跌99个跳动点,因欧洲股市触及九周收盘高位.
一交易商说,动能将会持续,下一关支持位将是接近131.25.
近几周欧元区官员制定旨在阻止危机扩散的计划的迹象燃点股市升势,打压债市,尽管决策者一直没有交出计划的具体细节.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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