〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因USDA库存数据利空

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透芝加哥10月12日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,受美国农业部(USDA)10月作物报告的利空的玉米库存数据打压.
USDA在10月作物报告中预计2011年美国玉米产量为124.33亿蒲式耳,低于分析师平均预估的124.71亿蒲式耳,低于USDA在9月时预估的124.97亿蒲式耳.
USDA预期2011-12年美国玉米期末库存为8.66亿蒲式耳,高于分析师平均预估的8.06亿,且高于USDA在9月时预估的6.72亿.
交易商说,周二中国订购大约150万吨玉米,供应来自美国或阿根廷,这批玉米将作为国家储备.
一农业气象学家称,本周中期的阵雨将令美国中西部玉米和大豆作物收割进度放缓,但影响将是短暂的.
USDA周二稍晚称,美国玉米收割率为33%,高于上周的21%,多于五年均值的32%.
12月玉米合约的200天移动均线切入位在6.45-3/4美元,九天相对强弱指标为54.
CBOT-12月玉米合约CZ1收低4-1/4美分,报每蒲式耳6.40-3/4美元.
今日CBOT玉米预估成交量为339,059口.
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--编译 利棣儿;审校 于春红
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类