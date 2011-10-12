〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因USDA库存数据利空

路透芝加哥10月12日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,受美国农业部(USDA)10月作物报告的利空的玉米库存数据打压.

USDA在10月作物报告中预计2011年美国玉米产量为124.33亿蒲式耳,低于分析师平均预估的124.71亿蒲式耳,低于USDA在9月时预估的124.97亿蒲式耳.

USDA预期2011-12年美国玉米期末库存为8.66亿蒲式耳,高于分析师平均预估的8.06亿,且高于USDA在9月时预估的6.72亿.

交易商说,周二中国订购大约150万吨玉米,供应来自美国或阿根廷,这批玉米将作为国家储备.

一农业气象学家称,本周中期的阵雨将令美国中西部玉米和大豆作物收割进度放缓,但影响将是短暂的.

USDA周二稍晚称,美国玉米收割率为33%,高于上周的21%,多于五年均值的32%.

12月玉米合约的200天移动均线切入位在6.45-3/4美元,九天相对强弱指标为54.

CBOT-12月玉米合约CZ1收低4-1/4美分,报每蒲式耳6.40-3/4美元.

今日CBOT玉米预估成交量为339,059口.

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