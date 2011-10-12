〔金属期市〕期铜升至两周高位,因迹象显示中国需求回升

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 期铜上扬,因迹象显示中国需求回升
* 解决欧洲债务危机的乐观情绪引发欧元升势
* 关注中国周四公布的9月贸易数据
路透纽约/伦敦10月12日电---期铜周三升至7,500美元上方的两周高位,因有迹象显示中国购买增加支撑了市场人气,且带动铜价进一步远离上周触及的14个月低点.
在9月底引领商品市场大跌,且录得三年内最大季度跌幅後,铜的表现跑赢其他商品,期内大涨近14%,因欧洲债务危机蔓延的担忧有所缓解,且亚洲需求显示回温.
"主要的推动力来自中国,"巴克莱资本驻纽约分析师Nicholas Snowdon表示.
"在中国黄金周後开始有迹象显示中国买盘增加,本周前几日颇为淡静,但今日来自中国的买盘明显增加."
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收高239美元,或近3.3%,收报每吨7,529美元,为9月底来最高收位.
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1收高10.30美分或3.1%,至每磅3.3935美元,盘中交易区间为3.2385-3.4115美元.
但成交量继续显示交投缺乏说服力,根据汤森路透初步数据,纽约市场成交量略高于4.6万口,仍较30日均值低17%.
铜价继续从亚洲股市中找到方向指引,上海沪综指.SSEC周三大涨3%,为约一年内最大单日升幅.
欧元兑美元出现技术性升势为金属市场提供进一步支撑.
但由于中国占全球需求约四成,铜对中国增加库存的反应更大.
自9月底,中国附近的韩国和新加坡LME铜库存一直在大幅减少.
最新数据显示LME铜库存减少1,525吨,取消仓单相当于总库存的10%.
美国铝业(AA.N)表示,经济放缓殃及需求,打压铜价,拖累其第三季业绩.
三个月期铝CMAL3收盘时没有成交,买盘报每吨2,239美元.周二收盘时报2,230美元.
以下为1817 GMT基本金属主力合约报价:
2010年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 338.95 9.90 +3.01 444.70 -23.78
LME期铝 2248.00 18.00 +0.81 2470.00 -8.99
LME期铜 7525.00 235.00 +3.22 9600.00 -21.61
LME期铅 2070.00 85.00 +4.28 2550.00 -18.82
LME期镍 19075.00 200.00 +1.06 24750.00 -22.93
LME期锡 23000.00 575.00 +2.56 26900.00 -14.50
LME期锌 1945.00 33.00 +1.73 2454.00 -20.74
上海期铝 16745.00 55.00 +0.33 16840.00 -0.56
上海期铜 54930.00 720.00 +1.33 71850.00 -23.55
上海期锌 15205.00 70.00 +0.46 19475.00 -21.93
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。