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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 02:48 BJT

〔金属期市〕期铜升至两周高位,因迹象显示中国需求回升

* 期铜上扬,因迹象显示中国需求回升

* 解决欧洲债务危机的乐观情绪引发欧元升势

* 关注中国周四公布的9月贸易数据

路透纽约/伦敦10月12日电---期铜周三升至7,500美元上方的两周高位,因有迹象显示中国购买增加支撑了市场人气,且带动铜价进一步远离上周触及的14个月低点.

在9月底引领商品市场大跌,且录得三年内最大季度跌幅後,铜的表现跑赢其他商品,期内大涨近14%,因欧洲债务危机蔓延的担忧有所缓解,且亚洲需求显示回温.

"主要的推动力来自中国,"巴克莱资本驻纽约分析师Nicholas Snowdon表示.

"在中国黄金周後开始有迹象显示中国买盘增加,本周前几日颇为淡静,但今日来自中国的买盘明显增加."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收高239美元,或近3.3%,收报每吨7,529美元,为9月底来最高收位.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1收高10.30美分或3.1%,至每磅3.3935美元,盘中交易区间为3.2385-3.4115美元.

但成交量继续显示交投缺乏说服力,根据汤森路透初步数据,纽约市场成交量略高于4.6万口,仍较30日均值低17%.

铜价继续从亚洲股市中找到方向指引,上海沪综指.SSEC周三大涨3%,为约一年内最大单日升幅.

欧元兑美元出现技术性升势为金属市场提供进一步支撑.

但由于中国占全球需求约四成,铜对中国增加库存的反应更大.

自9月底,中国附近的韩国和新加坡LME铜库存一直在大幅减少.

最新数据显示LME铜库存减少1,525吨,取消仓单相当于总库存的10%.

美国铝业(AA.N)表示,经济放缓殃及需求,打压铜价,拖累其第三季业绩.

三个月期铝CMAL3收盘时没有成交,买盘报每吨2,239美元.周二收盘时报2,230美元.

以下为1817 GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 338.95 9.90 +3.01 444.70 -23.78

LME期铝 2248.00 18.00 +0.81 2470.00 -8.99

LME期铜 7525.00 235.00 +3.22 9600.00 -21.61

LME期铅 2070.00 85.00 +4.28 2550.00 -18.82

LME期镍 19075.00 200.00 +1.06 24750.00 -22.93

LME期锡 23000.00 575.00 +2.56 26900.00 -14.50

LME期锌 1945.00 33.00 +1.73 2454.00 -20.74

上海期铝 16745.00 55.00 +0.33 16840.00 -0.56

上海期铜 54930.00 720.00 +1.33 71850.00 -23.55

上海期锌 15205.00 70.00 +0.46 19475.00 -21.93

-------------------------------------------------------------------

注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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