〔纽约期市〕软商品因美元走弱而多数收高,但交投迟缓

路透纽约/伦敦10月12日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三跳升,其他多数软商品也上涨,因美元走弱,但投资者仍然感到不安,因解决欧洲债务危机的努力仍在进行中.

汤森路透数据显示,美国软商品成交量较其30天均值低逾四分一至大约三分二不等.大部份市场人士关注欧洲债务危机.

"欧洲发生的事令人忧虑.这使软商品价格变动幅度受到限制,"Country Hedging Inc高级分析师Sterling Smith说.

阿拉比卡咖啡升幅最大,上涨逾3%,受投机性的空头回补带动.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1升6.05美分,或2.7%,收报每磅2.2945美元.伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCF2上涨37美元,或约2%,报每吨1,950美元.

ICE-3月原糖合约SBH2小升0.07美分,报每磅26.01美分.Liffe-12月白糖期货LSUZ1升1美元,收报每吨669.50美元.

ICE-12月可可期货CCZ1上涨29美元,收报每吨2,633美元.伦敦12月可可期货LCCZ1跌1英镑,报每吨1,687英镑.(完)