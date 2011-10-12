〔纽约期市〕软商品因美元走弱而多数收高,但交投迟缓

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透纽约/伦敦10月12日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三跳升,其他多数软商品也上涨,因美元走弱,但投资者仍然感到不安,因解决欧洲债务危机的努力仍在进行中.
汤森路透数据显示,美国软商品成交量较其30天均值低逾四分一至大约三分二不等.大部份市场人士关注欧洲债务危机.
"欧洲发生的事令人忧虑.这使软商品价格变动幅度受到限制,"Country Hedging Inc高级分析师Sterling Smith说.
阿拉比卡咖啡升幅最大,上涨逾3%,受投机性的空头回补带动.
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1升6.05美分,或2.7%,收报每磅2.2945美元.伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCF2上涨37美元,或约2%,报每吨1,950美元.
ICE-3月原糖合约SBH2小升0.07美分,报每磅26.01美分.Liffe-12月白糖期货LSUZ1升1美元,收报每吨669.50美元.
ICE-12月可可期货CCZ1上涨29美元,收报每吨2,633美元.伦敦12月可可期货LCCZ1跌1英镑,报每吨1,687英镑.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类