〔纽约期市〕ICE期棉收跌,因农业部上调棉花产量和库存预估

路透纽约10月12日电---期棉周三收跌近3%,投资者在政府供需报告显示供应较稍早预期增加後结清头寸.该数据将在未来几日打压期棉价格.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1跌2.96美分,报每磅1.0051美元,盘中交投区间介于1.04-0.9967美元.过去14个交易日内该市场大致交投区间为98美分至1.04美元.

汤森路透初步数据显示,周三成交量为逾16,500口,较30日均值高约三分之一.

在今日公布的月度供需报告中,农业部上调2011/12年全球期末库存预估至5,483万包,上月的预估为5,191万包.农业部还将全球棉花产量预估从之前的1.2296亿包上调至1.2419亿包,将全球棉花消费预估从上月的1.1522亿包下调至1.1438亿包.

MCM Inc的分析师Jobe Moss称,多数市场人士预计农业部会下调美国和全球棉花产量预期,与农业部报告的方向相反,因此进行了错误的押注.对美国和全球棉花期末库存的预期也是如此,市场押注会下调,而报告则为上调.

Johnson称,目前的问题是棉纺厂是否有足够的耐心等待价格跌至区间底部0.98美元之下.

洲际交易所(ICE)数据显示,截至10月11日,棉花市场未平仓合约为153,794口,低于周一的154,553口.周二期棉成交量为12,216口,高于上周五的7,552口,後者为9月16日以来最低.(完)