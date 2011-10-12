〔纽约期市〕ICE期棉收跌,因农业部上调棉花产量和库存预估

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透纽约10月12日电---期棉周三收跌近3%,投资者在政府供需报告显示供应较稍早预期增加後结清头寸.该数据将在未来几日打压期棉价格.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1跌2.96美分,报每磅1.0051美元,盘中交投区间介于1.04-0.9967美元.过去14个交易日内该市场大致交投区间为98美分至1.04美元.
汤森路透初步数据显示,周三成交量为逾16,500口,较30日均值高约三分之一.
在今日公布的月度供需报告中,农业部上调2011/12年全球期末库存预估至5,483万包,上月的预估为5,191万包.农业部还将全球棉花产量预估从之前的1.2296亿包上调至1.2419亿包,将全球棉花消费预估从上月的1.1522亿包下调至1.1438亿包.
MCM Inc的分析师Jobe Moss称,多数市场人士预计农业部会下调美国和全球棉花产量预期,与农业部报告的方向相反,因此进行了错误的押注.对美国和全球棉花期末库存的预期也是如此,市场押注会下调,而报告则为上调.
Johnson称,目前的问题是棉纺厂是否有足够的耐心等待价格跌至区间底部0.98美元之下.
洲际交易所(ICE)数据显示,截至10月11日,棉花市场未平仓合约为153,794口,低于周一的154,553口.周二期棉成交量为12,216口,高于上周五的7,552口,後者为9月16日以来最低.(完)
--编译 母红;审校 于春红
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类