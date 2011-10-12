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市场报道 | 2011年 10月 13日 星期四 03:31 BJT

〔标题新闻〕费城联储总裁普洛瑟称FED应阐明宽松货币政策的依据,但尚未就最佳做法达成一致

FED:美国联邦储备理事会

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN9E7K9015]

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