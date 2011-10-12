〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,因美国农业部下调产量及库存量预估

路透芝加哥10月12日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连续第三个交易日收高,此前美国农业部下调美国2011/12年大豆产量和期末库存量预估.

美元指数.DXY下跌0.8%,使美元计价的商品在全球市场上更具竞争力.

盘中交投震荡,在玉米和小麦期货下跌後,大豆期货亦走软.

大豆期货交投热络,成交量高于32.5万口,比30日均值高出约60%.大豆非正式总成交量似乎连续第四天高于玉米成交量.

美国农业部将2011年美国大豆产量预估从9月时预测的每英亩41.8蒲式耳下调至41.5.分析师平均预估为每英亩41.8蒲式耳.美国农业部将美国大豆产量预估下调至30.6亿蒲式耳.

美国农业部将美国2011/12年大豆期末库存预估从1.65亿蒲式耳下调至1.6亿蒲式耳,该数据低于分析师平均预估的1.83亿.

亚洲贸易商表示,中国储备粮管理公司购买了10-12万吨巴西豆油和70-80万吨美国大豆,用于国家储备,同时购买了大约150万吨美国或阿根廷的产地可选玉米.

贸易商并称,中国储备粮管理总公司为补充国家储备库,正在求购高达200万吨大豆和70万吨豆油.[ID:nCN1146528]

CBOT豆粕期货追随大豆期货涨势而收高,现货大豆走强提供了支撑.但豆油期货下跌.

11月大豆期货SX1涨1-1/2美分,报每蒲式耳12.37美元.

10月豆油合约BOc1收跌0.35美元,收报每磅51.60美分.CBOT-10月豆粕合约SMc1收涨3.2美元,收报每短吨320.1美元.

今日CBOT大豆预估成交量为341,734口,豆油为112,798口,豆粕为62,975口.(完)

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