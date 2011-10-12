〔全球金市〕金价上涨,因斯洛伐克本周料批准EFSF扩容计划提振人气

* 斯洛伐克本周料批准EFSF扩容计划,提振乐观情绪

* 金价本周跟随风险资产走势

* 市场关注:周四公布的美国国际贸易收支和初请失业金数据

路透纽约/伦敦10月12日电---金价周三跟随风险资产走高,因斯洛伐克执政联盟的三个政党与反对党达成一致,将批准欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容计划,引发欧元区债务危机将受控的乐观情绪,打压美元.

美国股市和基本金属亦大涨.金价突破20日移动平均线,引发技术性买盘.

过去三天,金价升2.5%.欧洲将推出控制危机计划的乐观情绪提振金价,金价走势与股市和商品相同.

"投资者对欧洲问题演变成雷曼式危机的担忧下降...只要大家相信黄金不会遭到恐慌性抛售,金价还能继续走高."S&P Capital IQ金属股票分析师Leo Larkin认为.

1846GMT,现货金XAU=上涨0.8%,报每盎司1,678.80美元.

美国12月黄金期货GCZ1结算价收高21.60美元,报每盎司1,682.60美元.成交量连续第三天处于极度低位,不足30日均值的一半,暗示金价涨势可能无法维持.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三公布的9月会议记录显示,美联储在9月会议上考虑了包括购买公债在内的一系列的政策工具,以便在经济成长放缓时放宽融资条件.消息公布後金价维持涨幅.[ID:nCN8498251]

近几周金价与其他商品和包括股票在内的风险资产走势相同;此前走势相反,因买家认为黄金能够避险.

黄金与全球股市的相关性三个月来首次出现正相关.黄金与美元的负相关性为7月以来最强,暗示黄金投资者方向不明.

瑞银集团在报告中称,黄金一直是风险资产和避险资产的混合体."当买家快速回归,市场出现谨慎情绪也就没什麽意外的了."

金属咨询机构Thomson Reuters GFMS称,各国央行今年可能买入近500吨黄金,上个月预估为336吨.

现货金近一个月来首次突破20日移动平均线.一些分析师称,黄金接近技术性突破,此前两周一直处于区间交易.

"黄金缓慢上行.突破任何一条移动平均线都很有意义."期货经纪商Trendmax.com执行董事Zachary Oxman表示.

"能够收于1,700美元上方是决定是否再次开始买入的关键点."

交易员称,亚洲现货需求强劲,并且随着印度节日的到来需求料持续强劲.

现货银XAG=追随金价走高,升1.6%,报每盎司32.69美元.现货铂金(白金)XPT=上涨2.1%,至每盎司1,545.99美元.现货钯金XPD=上扬0.7%,至605.83美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1682.60 21.60 1.3 1662.00 1693.90 103,021

COMEX白银期货 SIZ1 32.789 0.791 2.5 31.860 33.100 33,749

COMEX铂金期货 PLF2 1554.40 35.60 2.3 1522.40 1559.40 5,768

COMEX钯金期货 PAZ1 611.10 6.80 1.1 603.30 617.80 1,853

现货金 XAU= 1678.80 13.37 0.8 1661.20 1691.60

现货银 XAG= 32.690 0.530 1.6 31.900 33.030

现货铂金 XPT= 1545.99 31.69 2.1 1523.50 1553.50

现货钯金 XPD= 605.83 4.25 0.7 605.27 613.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 李富强;审校 母红

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全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=