〔美国债市〕公债价格下跌,因市场对欧债危机和全球经济前景看法乐观

* 市场对210亿美元10年期公债标售需求疲弱,打压了美国公债

* 周四将标售130亿美元30年期公债

* 全球股市上涨,投资者寻求高风险资产

路透纽约10月12日电---美国公债价格周三下跌,指标公债收益率(殖利率)升至六周最高,因股市在对欧债危机和全球经济前景的乐观情绪推动下上涨.

风险偏好上升削弱了周三标售的210亿美元指标10年期公债的吸引力,市场需求疲弱使得标利率高于标售前利率.投标倍数为2.86,是去年11月以来最低水准.

上月标售中得标利率为2.00%,为历来最低,投标倍数为3.03,间接买盘为48.5%,这显示了外国央行的参与程度.

"这可能意味着上周人们的风险意愿较之前一周有所增强,"Williams Capital驻纽约固定收益销售及交易主管David Coard称.

"市场更乐于接受经济不会经历二次衰退的观点.人们越发相信欧洲决策者已控制了局势,这使人们对风险资产感觉更好."

周三公债标售中,间接买盘率从上月的48.5%降至35.0%,为约一年半以来最低.今日稍早德国标售16.2亿欧元30年期公债,市场反应冷淡.

公债标售後,30年期公债遭遇最强烈抛盘,价格跌三个大点,收益率升至约三周最高位.10年期公债收益率升至9月1日以来最高位.

市场人士乐观地认为,欧洲领导人将为处于困境中的欧元区银行进行资本重组,并能成功地扩容欧洲金融稳定机构(EFSF),以帮助处境艰难的欧元区国家.斯洛伐克是欧元区17国中最後一个需要批准扩容EFSF的国家,最早可能将在周四进行投票.

尾盘,10年期公债收益率US10YT=RR涨6个基点,至2.22%,价格跌17/32.

30年期公债价格US30YT=RR跌1-23/32,收益率报3.19%,较周二收盘时的3.01%上涨8个基点.30年期公债收益率突破了3.20%的关键支撑位,这是2月触及的今年高点至一周前跌至的60年低位的23.6%费波纳奇回档技术位.

但在美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布符合市场预期的会议记录後,公债收益率从高位回落.美国联邦储备理事会(FED)公布的9月20-21日会议记录显示,一些官员希望保持实施第三轮量化宽松政策的可能性.

美联储公布会议记录後,10年期公债收益率在2.27%左右止步不前,股市也在上涨後回稳.

尽管过去几个交易日美国公债一直表现不佳,但部分策略师谨慎认为不要过于看空.

"人们都在假设希腊朝解决问题迈进了一步,"RBC Capital Markets驻纽约资深分析师Jacob Oubina称,"但我们还没有看到任何切实的措施,因为这均是对将发生事情的揣测."

周四美国财政部将标售130亿美元30年期公债,近期标售结果好坏不一.投标倍数游走于大约2.5的12个月均值附近,9月升至2.85.

另外前五次标售中有三次出现了尾部(得标利率与标售前收益率之差),最近一次差值为两个基点.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-22/32 (+ 1/32) 0.289

五年期公债US5YT=RR 99-9/32 (- 2/32) 1.153

10年期公债US10YT=RR 99-7/32 (-16/32) 2.214

30年期公债US30YT=RR 110-23/32 (-1-22/32) 3.190 (完)

--编译 于春红;审校 母红

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