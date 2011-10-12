〔美国债市〕汽车ABS占今年前九个月新券发行总额的近60%

IFR纽约10月12日电---根据巴克莱资本提供的数据,在今年前九个月中,不包括抵押贷款支持证券的美国资产担保证券(ABS)一级市场的总发行规模为864亿美元,较上年同期小幅下降.

汽车ABS仍占据主导地位,发行总额为505亿美元,占一级市场发行总额的58.4%,而信用卡ABS交易仅占8.3%.

周三一级市场较为淡静.周日将在迈阿密海滩开始举行ABS East行业大会.

摩根大通和花旗集团宣布了本田汽车10亿美元Honda Auto Receivables 2011-3 Owner Trust (HAROT)交易的价格指引.

货币市场部分的定价指引为以插值法计算的Libor下浮七个基点;1.1年期评级为AAA的部分为EDSF上浮11-13个基点;2.2年期评级为AAA的部分为插值法计算Swaps上浮22-24个基点;3.08年期评级为AAA的部分为插值法计算的Swaps上浮33-35个基点.

花旗集团本周还开始为WCAS Fraser Sullivan Investment Management 4亿美元的担保债务凭证(CLO)进行上市前推广.(完)

--编译 母红;审校 李军

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