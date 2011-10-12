版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 13日 星期四 04:12 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收涨0.9%,Nasdaq指数收高0.84%

路透纽约10月12日电---美国股市周三收涨,因欧洲加强其金融救助基金规模的进展驱使更多投资者重回股市.

根据初步收盘数据显示,道琼工业指数.DJI上涨102.55点,或0.9%,报11,518.85点;标准普尔500指数.SPX上升11.71点,或0.98%,报1,207.25点.Nasdaq指数.IXIC大涨21.70点,或0.84%,报2,604.73点.

标普500指数在周三触及的日内高位较上周二的日内低位回升13.5%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐