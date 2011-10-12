〔国际油市〕NYMEX原油期货收跌,结束五日连涨

* 斯洛伐克执政联盟与反对党达成一致,将批准EFSF扩容计划

* 国际能源署下调2011和2012年全球石油需求预期

* 美国能源资料协会下调2011年需求预估,但上调2012年预估

* 市场关注:周四将公布上周初请失业金人口数据

路透纽约10月12日电---美国原油期货周三收跌,为六日来首次,因投资者在过去五日上扬逾13%後锁定获利.

尾盘出现一波获利了结卖盘,盘後美国石油协会(API)将公布一周库存数据.

不过,跌幅不大,价格受到支撑,稍早升至每桶86美元之上,因有消息称,斯洛伐克将在本周五之前批准欧元区救助基金扩容计划.该国为最後一个尚未批准该计划的欧元区成员国.

国际能源署(IEA)进一步下调对全球石油需求的增长预期.石油输出国组织(OPEC)于周二调降了预期.

另外,美国能源资料协会(EIA)下调2011年全球石油需求预估,但上调2012年预估.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-11月原油期货CLc1收跌0.24美元,或0.28%,结算价报每桶85.57美元,盘中交投区间在84.52-86.59美元.

11月布兰特原油期货LCOX1收涨0.63美元,或0.57%,报每桶111.36美元,为9月16日以来最高收位,盘中交易区间为109.89-113美元.

布兰特原油与美国原油期货溢价升至每桶25.79美元,周二为24.92美元,今日盘中升至26.63美元.

一项路透调查预计,截至10月7日当周,原油库存增加30万桶,汽油库存减少10万桶,馏分油库存减少60万桶.

万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周三公布的数据显示,最近一周美国汽油需求再次下降,因汽油价格仍高于上年同期.数据显示,截至10月7日当周美国汽油平均需求较上年同期下跌2.5%.[ID:nCN1147660]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 85.57 -0.24 -0.3% 84.52 86.59 251,951 362,324

12月原油 85.78 -0.23 -0.3% 84.71 86.76 125,383 183,130

11月RBOB汽油 2.7487 0.0011 0.0% 2.7256 2.7713 30,991 56,164

12月RBOB汽油 2.6846 0.0082 0.3% 2.6566 2.7002 32,018 43,809

11月取暖油 2.9347 0.0306 1.1% 2.8857 2.9549 41,108 63,717

12月取暖油 2.9300 0.0263 0.9% 2.8855 2.9494 27,003 40,374

ICE合约

11月布兰特 111.36 0.63 0.6% 109.89 113.00 119,070 180,794

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 569,863 810,036 669,483 1,424,634 -4,462

汽油 99,314 155,180 131,284 264,296 1,731

取暖油 106,116 169,949 137,038 301,348 -11,394 (完)